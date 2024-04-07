Париж, 7 апреля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Париж прервал контакты с Москвой по вопросам борьбы с терроризмом. Об этом в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

РИА Новости/Ирина Калашникова

«Исторически Россия и Франция эффективно сотрудничали в борьбе с терроризмом, но недавно Париж прекратил все коммуникации в этой сфере», — уточнил дипломат.

По словам дипломата, Париж никак не координирует с Москвой усилия по этому вопросу перед Олимпийскими играми летом 2024 года. При этом он напомнил, что несколько лет назад российская сторона поделилась с Францией опытом в обеспечении безопасности Олимпиады в Сочи.

Париж ввёл специальную систему сотрудничества со всеми иностранными посольствами, аккредитованными во Франции, по вопросам безопасности, но российскую дипмиссию подключиться к этой системе не пригласили, уточнил Мешков.

«В посольстве мы полностью отрезаны от любого обмена информацией о том, как готовиться к Олимпийским играм, потому что диалога с нами не существует», — подчеркнул посол.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция предложила России укрепить сотрудничество по борьбе с терроризмом после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». По его словам, Париж сделал это, принимая во внимание информацию, доступную службам Франции, и детали, которые могут быть полезны россиянам.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова 27 марта заявила, что российская сторона не получала от Франции конкретных предложений по борьбе с международным терроризмом. При этом она подчеркнула, что Парижу следует прекратить военную поддержку Украины, если он заинтересован в такой борьбе.

Макрон 5 апреля заявил, что проведение Олимпиады под угрозой якобы из-за России. По его словам, Россия проводит информационные атаки с целью срыва соревнований в Париже. Президент Франции подчеркнул, что у него нет в этом никаких сомнений, но доказательств своим словам не привёл.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные заявления Макрона голословными и не подкреплёнными какими-то адекватными доказательствами или аргументацией. Он заявил, что это неприемлемо.

Также французский лидер счёл угрозой комментарии российской стороны по итогам телефонного разговора двух министров. По его словам, часть комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими. Какие именно слова встревожили французского лидера, Макрон не уточнил.

Захарова заявила, что министра обороны Сергея Шойгу в ходе переговоров с главой министерства обороны Франции говорил «достойно и по делу». Она также подчеркнула, что после теракта в Подмосковье Россия не будет церемониться с теми, кто спонсирует беспредел киевского режима.