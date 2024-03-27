Москва, 27 марта, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Российская сторона не получала от Франции конкретных предложений по борьбе с международным терроризмом. Парижу следует прекратить военную поддержку Украины, если он заинтересован в такой борьбе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 марта на брифинге.

МИД РФ

Дипломат прокомментировала заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что Париж предложил Москве укрепить сотрудничество по борьбе с терроризмом после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«В Министерстве иностранных дел России никаких конкретных обращений и предложений от французской стороны, в том числе и в рамках вышеуказанного формата по борьбе с международным терроризмом пока не поступало», — сказала Захарова.

Она напомнила, что киевский режим получает всё больше вооружения от Франции, и применяет его для убийства российских граждан. Парижу, если он действительно заинтересован в мире, противодействии терроризму и всему плохому, стоит прекратить военную и финансовую поддержку Украины, которая использует террористические методы.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта Макрон заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» не должен «обернуться против Украины». Днём ранее Макрон в связи с терактом в России созвал заседание совета по обороне и национальной безопасности, по итогам которого уровень террористической угрозы в стране был поднят до наивысшего.

В Париже и Вашингтоне полагают, что за терактом стоит ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). США, обвиняя эту группировку в атаке на «Крокус Сити Холл», пытаются «отмазать» Украину от её возможной причастности к этому преступлению, отметила ранее Мария Захарова.