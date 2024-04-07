В Орске 99 человек обратились за медпомощью из-за паводка
Орск, Оренбургская область, 7 апреля, 2024, 15:01 — ИА Регнум. В Орске 99 человек обратились за медицинской помощью из-за паводка, заявил 7 апреля помощник главы минздрава Алексей Кузнецов.
«За медицинской помощью в связи ситуацией в Орске обратилось 99 человек, в том числе 18 детей, из них шестеро взрослых и трое детей госпитализированы — их состояние не вызывает опасений», — сообщил Кузнецов.
Он добавил, что остальным пострадавшим помощь оказали амбулаторно.
Как сообщало ИА Регнум, мэрия Орска 7 апреля проинформировала о том, что в городе обнаружили тела четырёх человек в затопленных районах. Эти люди не утонули, а скончались по другим причинам. Два человека умерли от сердечного приступа. Также региональный минздрав сообщал 6 апреля о вспышке кишечной инфекции, которая произошла 4–5 апреля.
В Орске 5 апреля частично разрушилась дамба из-за резкого роста уровня воды в реке Урал. Город начало затапливать. В Оренбургской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального значения. В Орске продолжается эвакуация людей из затопленных районов. Школы города перевели на дистант.
По прогнозу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пика паводков в Оренбурге стоит ожидать 10 апреля.