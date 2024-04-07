Орск, Оренбургская область, 7 апреля, 2024, 15:01 — ИА Регнум. В Орске 99 человек обратились за медицинской помощью из-за паводка, заявил 7 апреля помощник главы минздрава Алексей Кузнецов.

Егор Алеев/ТАСС

«За медицинской помощью в связи ситуацией в Орске обратилось 99 человек, в том числе 18 детей, из них шестеро взрослых и трое детей госпитализированы — их состояние не вызывает опасений», — сообщил Кузнецов.

Он добавил, что остальным пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879930" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Оренбургской области введен режим ЧС федерального характера

Как сообщало ИА Регнум, мэрия Орска 7 апреля проинформировала о том, что в городе обнаружили тела четырёх человек в затопленных районах. Эти люди не утонули, а скончались по другим причинам. Два человека умерли от сердечного приступа. Также региональный минздрав сообщал 6 апреля о вспышке кишечной инфекции, которая произошла 4–5 апреля.

В Орске 5 апреля частично разрушилась дамба из-за резкого роста уровня воды в реке Урал. Город начало затапливать. В Оренбургской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального значения. В Орске продолжается эвакуация людей из затопленных районов. Школы города перевели на дистант.

По прогнозу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пика паводков в Оренбурге стоит ожидать 10 апреля.