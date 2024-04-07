Орск, Оренбургская область, 7 апреля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Все школы Орска из-за наводнения, начавшегося после прорыва дамбы, перевели на дистанционное обучение. Об этом 7 апреля сообщили в региональном министерстве образования.

Сергей Никифоров/РИА Новости

«Орские школы все переведены на дистант», — сказал в беседе с ТАСС представитель министерства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 апреля глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что правительственная комиссия с учётом сложившейся обстановки приняла решение придать чрезвычайной ситуации с паводками в Оренбургской области федеральный статус.

Замглавы МЧС Илья Денисов, докладывая Куренкову о текущей ситуации в Орске, заявил, что обстановка к утру 7 апреля остаётся сложной.

В пресс-службе правительства Оренбургской области 7 апреля заявили, что паводковая обстановка в Орске развивается по наихудшему сценарию.

Население Оренбурга предупредили о том, что уровень воды в Урале возле города может подняться до критической отметки. Мэр города Сергей Салмин днём 6 апреля заявил, что вода поднялась до уровня 855 см. Власти порекомендовали жителям города покинуть свои дома, не дожидаясь ухудшения ситуации.

Дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером 5 апреля из-за резкого подъёма уровня воды. Разрушение произошло в одном месте — на участке с наибольшей нагрузкой. Вечером 6 апреля МЧС сообщило об очередном прорыве дамбы.

По последним данным, в зоне затопления в Орске находятся свыше 6,6 тыс. жилых домов. В результате паводка без света остались 8,8 тыс. жилых домов на территории Оренбургской области.

В спасательных работах участвуют более 700 сотрудников МЧС России. В регионе развернули 11 пунктов временного размещения, которые смогут принять 8087 человек. Кроме того, дополнительно в готовности находятся 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал нынешний паводок самым многоводным в регионе за всю историю наблюдений.