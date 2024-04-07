Орск, Оренбургская область, 7 апреля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. В пострадавшем от паводка городе Орске погибли четыре человека, сообщили 7 апреля в мэрии.

Сергей Никифоров/РИА Новости

«Погибли четыре человека», — сообщили городские власти агентству «РИА Новости».

У двоих произошёл сердечный приступ, ещё у одного жителя наступила естественная смерть. Кроме того, один человек совершил самоубийство, рассказали в городской администрации.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879871" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работы в зоне подтопления в Орске не прекращаются ни на минуту

«Смерти в результате паводка не зафиксировано», — сообщили в мэрии.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля в Орске началось наводнение после частичного разрушения дамбы. Людей начали эвакуировать, спасатели на лодках проводят патрулирование в затопленных районах, чтобы эвакуировать людей, которые не успели вовремя уехать.

Власти Оренбургской области сообщили, что в Орске обнаружили двух погибших. В жилых домах нашли тела двух пожилых мужчин. Эксперты установили, что их гибель наступила не от утопления.

Кроме того, областное правительство опровергло распространённую СМИ информацию о 66 пострадавших в Орске.

В город, пострадавший от наводнения, утром 7 апреля прибыл глава МЧС Александр Куренков. Президент России Владимир Путин 6 апреля поручил ему на месте организовать работу по оказанию помощи жителям и по ликвидации последствий в зоне подтопления.