Мэрия Орска сообщила о четырёх погибших в подтопленном городе
Орск, Оренбургская область, 7 апреля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. В пострадавшем от паводка городе Орске погибли четыре человека, сообщили 7 апреля в мэрии.
«Погибли четыре человека», — сообщили городские власти агентству «РИА Новости».
У двоих произошёл сердечный приступ, ещё у одного жителя наступила естественная смерть. Кроме того, один человек совершил самоубийство, рассказали в городской администрации.
«Смерти в результате паводка не зафиксировано», — сообщили в мэрии.
Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля в Орске началось наводнение после частичного разрушения дамбы. Людей начали эвакуировать, спасатели на лодках проводят патрулирование в затопленных районах, чтобы эвакуировать людей, которые не успели вовремя уехать.
Власти Оренбургской области сообщили, что в Орске обнаружили двух погибших. В жилых домах нашли тела двух пожилых мужчин. Эксперты установили, что их гибель наступила не от утопления.
Кроме того, областное правительство опровергло распространённую СМИ информацию о 66 пострадавших в Орске.
В город, пострадавший от наводнения, утром 7 апреля прибыл глава МЧС Александр Куренков. Президент России Владимир Путин 6 апреля поручил ему на месте организовать работу по оказанию помощи жителям и по ликвидации последствий в зоне подтопления.