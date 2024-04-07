Москва, 7 апреля, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Согласно прогнозу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), паводки в Оренбурге достигнут пика к 10 апреля, заявил глава ведомства Игорь Шумаков 7 апреля на заседании правительственной комиссии.

Егор Алеев/ТАСС

«Начиная с сегодняшнего дня и завтра мы ожидаем, что паводковые воды достигнут города Оренбурга. Будет превышена отметка опасного явления», — сообщил он.

Администрация Оренбурга утром 7 апреля сообщила, что уровень воды в реке Урал в городе за сутки поднялся на 28 см. Это привело к подтоплению более 1,3 тыс. домовладений и 1,7 тыс. участков. Из опасных зон эвакуировали 428 человек, включая 27 детей.

Глава МЧС России Александр Куренков 7 апреля объявил в Оренбургской области режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за паводков. Это предполагает федеральный уровень реагирования, отметил он.

Пресс-служба губернатора и правительства региона Оренбургской области 7 апреля сообщила, что в регионе более 8,8 тыс. жилых домов остались без электроснабжения из-за паводков. Также в области закрыли движение по 47 мостам.

Тяжёлая ситуация в Орске, где 5 апреля прорвало насыпную дамбу, а на следующий день — ещё одну. По данным региональных властей, на утро 7 апреля в городе более 6,6 тыс. домов оказались в зоне подтопления. Спасатели проводят эвакуацию населения.