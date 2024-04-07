Власти Оренбургской области назвали сумму ущерба от паводка в регионе
Власти Оренбургской оценили ущерб от паводка в регионе в 21 млрд рублей
Оренбург, 7 апреля, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Общая сумма ущерба от последствий сильного паводка в Оренбургской области составит около 21 млрд рублей. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
«По оперативной оценке, общий ущерб от паводка составит порядка 21 миллиарда рублей», — проинформировали власти.
Отмечается, что Министерство строительства из-за масштаба стихийного бедствия внесло предложение ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, которое поддержали Минсельхоз и Минприроды, а также региональное министерство транспорта.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 апреля замглавы Минстроя Александр Ломакин отметил, что общий ущерб жилью из-за наводнения в Оренбургской области может составить более 21 млрд рублей.
Вечером 5 апреля на реке Урал в Орске прорвало насыпную дамбу из-за резкого подъёма уровня воды в результате паводка. Разрушение произошло на участке с наибольшей нагрузкой. Вечером 6 апреля МЧС сообщило ещё об одном прорыве дамбы в городе.
По последней информации, в зоне подтопления в Орске находятся свыше 6,6 тыс. жилых домов. В Оренбургской области из-за стихийного бедствия без света остались 8,8 тыс. жилых домов.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и глава МЧС Александр Куренков 7 апреля доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации с паводком в регионе. Глава государства в связи с этим указал на необходимость своевременного анализа и прогнозирования ситуации, чтобы вовремя принять соответствующие меры.