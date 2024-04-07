Москва, 7 апреля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Общий ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области может составить свыше 21 млрд рублей. Об этом 7 апреля в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе заявил замглавы Министерства строительства Александр Ломакин.

Егор Алеев/ТАСС

«С учётом установленной Минстроем Российской Федерации стоимости 1 кв. м жилья предварительный объём средств на меры социальной поддержки граждан, чьё жилье утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 млрд рублей», — сказал заместитель министра.

Как сообщало ИА Регнум, дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером 5 апреля из-за резкого подъёма уровня воды. Разрушение произошло в одном месте — на участке с наибольшей нагрузкой. Вечером 6 апреля МЧС сообщило об очередном прорыве дамбы.

По последним данным, в зоне затопления в Орске находятся свыше 6,6 тыс. жилых домов. В результате паводка без света остались 8,8 тыс. жилых домов на территории Оренбургской области.

Население Оренбурга предупредили, что уровень воды в Урале возле города может подняться до критической отметки. Мэр города Сергей Салмин днём 6 апреля заявил, что вода поднялась до уровня 855 см. Власти порекомендовали жителям города покинуть свои дома, не дожидаясь ухудшения ситуации.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал нынешний паводок самым многоводным в регионе за всю историю наблюдений.

В пресс-службе правительства Оренбургской области 7 апреля заявили, что паводковая обстановка в Орске развивается по наихудшему сценарию.

Прибывший в регион по поручению президента России глава МЧС Александр Куренков сообщил, что правительственная комиссия с учётом сложившейся обстановки приняла решение придать чрезвычайной ситуации с паводками в Оренбургской области федеральный статус.

Замглавы МЧС Илья Денисов, докладывая Куренкову о текущей ситуации в Орске, заявил, что обстановка к утру 7 апреля остаётся сложной.

Паслер и Куренков 7 апреля доложили Путину о развитии ситуации с паводком в регионе. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главным образом Куренков сконцентрировался на информации о количестве эвакуированных людей, о тех, кого перевели в пункты временного размещения.