Оренбург, 7 апреля, 2024, 10:43 — ИА Регнум. В 8,8 тыс. жилых домов на территории Оренбургской области в результате паводка нет электроснабжения. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Егор Алеев/ТАСС

«Нарушено энергоснабжение в 8816 жилых домах, работает 41 аварийная бригада — 103 человека и 41 единица техники», — проинформировали в пресс-службе.

Из-за паводка эвакуировали 4064 человека, включая 885 детей, и закрыли 47 мостовых сооружений в 31 муниципальном образовании области. При этом движение по федеральным автодорогам идёт без ограничений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 апреля в правительстве области рассказали, что в Орске более 6,6 тыс. жилых домов находятся в зоне затопления. Отмечалось, что власти развернули на территории региона 11 пунктов временного размещения, которые смогут принять 8087 человек. Дополнительно в готовности находятся 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек.

По информации МЧС, в области в результате паводков подтопило свыше 6,1 тыс. жилых домов и более 9,6 тыс. приусадебных участков. Из опасных районов эвакуировали свыше 4,4 тыс. человек, включая более 1,1 тыс. детей.

В правительстве Оренбургской области 6 апреля заявили, что уровень воды в Урале возле Оренбурга может подняться до критической отметки. В городе сделают насыпь для защиты от паводка. Власти рекомендовали горожанам покинуть находящиеся в зоне подтопления дома, не дожидаясь ухудшения ситуации.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало насыпную дамбу и в городе начали эвакуацию с подтопленных территорий, а также развернули пункты временного размещения. По этой же причине ещё на одном участке началась эвакуация в посёлке Никель.