Брюссель, 7 апреля, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что все государства — члены альянса в итоге поддержат предложение о создании военного фонда долгосрочной помощи Украине. Он заявил об этом 7 апреля в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

AP/TASS Йенс Столтенберг

«Я уверен, в частности, потому, что все страны согласились с тем, что нам нужно начать планирование укрепления роли НАТО. Во-вторых, нет способа избежать этих трат», — сказал генсек.

По словам Столтенберга, для альянса дорого обходится и соседство с Россией, и укрепление «суверенной независимости» Украины, а потому лучшим способом в этой ситуации, уверен генсек, является обсуждение, как за это платить, а не того, нужно ли это делать.

Столтенберг также в очередной раз отметил, что военно-политический блок продолжит помогать Киеву, пока Россия не начнёт мирные переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 7 апреля заявил, что Украина готова к любому варианту для получения военной помощи от США. Он добавил, что готов получить американское оружие в кредит, лишь бы это произошло сразу.

Американский экономист Джеффри Сакс 3 апреля заявил, что новый пакет американской помощи Киеву приведёт только к гигантским потерям ВСУ и утрате территории Украиной. По его словам, армия России будет продвигаться до того момента, пока Киев с союзниками не начнут мирные переговоры.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что добровольную военную помощь НАТО Украине хотят сделать для стран — членов альянса обязательной для того, чтобы продолжать военные действия Киева против России.