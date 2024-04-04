Москва, 4 апреля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Добровольную военную помощь НАТО Украине хотят сделать обязательной для стран — членов альянса, чтобы продолжать боевые действия против России. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с послами иностранных государств по теме урегулирования на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сейчас уже из добровольной военной помощи Украине хотят сделать обязательную военную помощь под крышей НАТО», — сказал он.

Глава МИД отметил, что все государства — члены альянса хотят с помощью «жёсткой палочной дисциплины» обязать предоставлять финансирование и оружие Киеву.

Это делается с единственной целью — чтобы Украина могла продолжать военный конфликт с Россией, добавил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что масштабы участия НАТО в поддержке Украины гораздо больше, чем это пытаются показать США и Евросоюз. Дипломат также подчеркнул, что на Западе начали звучать безумные заявления о прямом противодействии России и альянса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года отметил, что помощь Запада Украине приведёт только к истощению ресурсов и вовлечённости этих стран в конфликт. Представитель Кремля подчеркнул, что она никак не поможет изменить ход событий.