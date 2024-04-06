Москва, 6 апреля, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Обновлённую версию российского люксового Aurus Senat представят общественности на инаугурации президента России Владимира Путина, сообщил 6 апреля вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

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«Конечно», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, представят ли автомобиль в ходе церемонии, сообщили «Известия».

Как сообщил 12 марта «РИА Новости» источник в Госдуме, инаугурацию Путина проведут 7 мая.

Модель Aurus Senat впервые представили общественности в мае 2018 года во время инаугурации главы государства. Её разработал Центральный научно-исследовательский институт автомобилей и автомобильных двигателей.

Мантуров в феврале сообщил, что производство автомобилей Aurus бизнес-класса организуют на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Первые экземпляры промышленной сборки планируется выпустить к концу этого года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в феврале сообщил, что российский лидер подарил автомобиль Aurus главе КНДР Ким Чен Ыну во время его визита на космодром «Восточный» в сентябре 2023 года. Ким Чен Ын впервые приехал на российском автомобиле на публичное мероприятия в марте 2024 года.