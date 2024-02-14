Москва, 14 февраля, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Производство автомобилей Aurus бизнес-класса будет организовано на бывшем заводе Toyota в Петербурге совместно с зарубежным партнёром, сообщил 14 февраля вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в кулуарах выставки-форума «Россия».

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Он уточнил, что первые экземпляры промышленной сборки будут уже в конце 2024 года.

«Там, кстати, достаточно широкая линейка будет. Как минимум, в общей сложности, четыре модели», — добавил министр.

Как передавало ИА Регнум, в январе стало известно, что выпуск автомобилей Aurus могут перенести из Елабуги в Санкт-Петербург на бывший завод Toyota в Шушарах.

Президент России Владимир Путин 31 мая 2021 года дал старт серийному выпуску автомобилей премиум-класса Aurus Senat на заводе в Елабуге. Тогда президент отметил, производство первого автомобиля класса люкс из России должно быть сопряжено с растущей локализацией производства. На тот момент порядка 70% поставщиков являлись российскими предприятиями.

В ноябре 2023 года Мантуров рассказывал, что сборка автомобилей Aurus стартовала на производственной площадке в Абу-Даби. Первой моделью стал седан Aurus Senat. Также планируется начать выпуск модели Komendant. По словам Мантурова, остаются в силе и планы по открытию салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus для покупателей в ОАЭ.