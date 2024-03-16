Пхеньян, 16 марта, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые приехал на публичное мероприятие на автомобиле Aurus, который ему подарил российский президент Владимир Путин. Об этом журналистам сообщила его сестра, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которую цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Дарья Драй ИА REGNUM Aurus

По словам Ким Ё Чжон, факт того, что лидер КНДР пользуется подаренным президентом Путиным автомобилем, наглядно демонстрирует дружбу между двумя странами, «которая продолжает укрепляться и всесторонне развиваться».

Сестра также сказала, что функционал «эксклюзивного автомобиля совершенен и абсолютно надёжен».

«Очень рада, что высший руководитель нашей партии и государства пользуется особой личной машиной, полученной в подарок от лидера России», — подчеркнула Ким Ё Чжон.

Как сообщало ИА Регнум, Путин подарил Ким Чен Ыну российский автомобиль Aurus, так как машина понравилась северокорейскому лидеру во время его визита на космодром «Восточный» в сентябре 2023 года. Об этом 20 февраля рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин 13 сентября 2023 года в ходе визита лидера КНДР в Россию показал Ким Чен Ыну во время встречи на космодроме «Восточный» российский автомобиль Aurus. Северокорейский лидер осмотрел машину снаружи и некоторое время посидел внутри автомобиля.

Автомобили Aurus Senat впервые показали широкой публике в мае 2018 года во время инаугурации президента России. Проект платформы для перевозки и сопровождения подлежащих государственной охране лиц создал институт НАМИ.