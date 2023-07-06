Москва, 6 июля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил важность поддержки в полной мере семей военнослужащих — участников спецоперации. На это он обратил внимание 6 июля в ходе встречи с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, который доложил о принимаемых в регионе мерах по помощи бойцам и их семьям.

Илья Питалев/РИА Новости

«Здесь жадничать не нужно, надо помогать семьям», — заявил президент России.

Глава Ставрополья рассказал, что все введённые в регионе в 2022 году выплаты сохраняются в 2023 году.

«Но появилась другая проблема: ребята ушли, жены стали рожать», — отметил глава региона.

Он также добавил, что роженицам были назначены единовременные выплаты.

«Это не проблема, это счастье», — прокомментировал Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля 2023 года Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества», работа которого будет направлена на поддержку участников СВО. Председателем фонда назначена член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилёва, главой совета фонда — первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, председателем попечительского совета — министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Фонд «Защитники Отечества» принял более 60 тыс. обращений за первый месяц работы. С 1 июня филиалы фонда работают во всех регионах России. Обращения в основном касаются оформления документов, получения статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинской реабилитации, юридической и психолого-психотерапевтической помощи, содействия в протезировании и трудоустройстве.