Москва, 6 апреля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал 6 апреля закон о запрете увольнять в течение года вдов участников спецоперации.

Егор Алеев / ТАСС

«Расторжение трудового договора с супругой (супругом) погибшего ветерана боевых действий <…> по инициативе работодателя не допускается в течение одного года с момента гибели ветерана боевых действий», — следует из документа.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 6 апреля 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») и сенатор Дмитрий Перминов внесли в нижнюю палату парламента проект закона о запрете увольнять вдову ветерана боевых действий в течение одного года с момента его гибели.

Закон «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации» Госдума приняла 2 апреля 2024 года, а Совет Федерации одобрил 3 апреля 2024 года.

Госдума в апреле 2023 года приняла несколько законов, разработанных рабочей группой по СВО, расширяющих права участников спецоперации и членов их семей на получение льгот. Так, документы установили основания получения статуса ветерана боевых действий, права на полное списание кредитов участника СВО и упрощения процедуры признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести.

Российский лидер отмечал важность поддержки в полной мере семей военнослужащих — участников спецоперации. Глава государства в июле 2023 года призвал не жадничать в вопросах поддержки семей участников СВО.