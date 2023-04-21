Погибшие и тяжелораненые участники СВО имеют право на списание кредитов
Мелитополь, 21 апреля, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Госдумой РФ было принято несколько законов, разработанных рабочей группой по СВО, которые расширяют права участников спецоперации и членов их семей на получение льгот.
Как отметил глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, согласно этим законам, ополченцы, защищавшие Донбасс с 2014 года, получат статус ветеранов боевых действий. Это также касается бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО, включая участников ЧВК. Эти категории получат различные льготы, такие как ежемесячные денежные выплаты, налоговые льготы, льготы на оплату ЖКУ, проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и другие
Также был принят закон, дающий право на полное списание кредитов участника спецоперации, погибшего или получившего тяжелую инвалидность, с его родителей-созаемщиков или совершеннолетних детей. Кроме того, созаемщики бойца СВО получат право на кредитные каникулы.
Президентом РФ был подписан пакет законов, разработанных рабочей группой, об упрощении процедуры признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. Новый механизм касается не только бойцов, но и других лиц, находившихся в зоне СВО и на приграничных территориях, таких как сотрудники правоохранительных органов, гражданские, выполнявшие служебные задачи, и мирные жители. Документ имеет обратную силу и распространяется на все случаи, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Кроме того, в первом чтении был принят законопроект, предложенный рабочей группой по вопросам СВО, о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и их семьям, сообщается на сайте партии ER. RU.