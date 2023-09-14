Москва, 14 сентября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») и сенатор Дмитрий Перминов внесли в Госдуму проект закона о запрете увольнять вдову ветерана боевых действий в течение одного года с момента его гибели. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Законопроектом предлагается внести изменения в четвёртый абзац статьи 261 Трудового кодекса России.

«В случае принятия федерального закона трудовые права жен ветеранов боевых действий в течение 1 года с момента гибели ветерана боевых действий будут защищены аналогично правам женщин, имеющих ребенка в возрасте до трёх лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, и ряда других категорий», — говорится в пояснительно записке.

Документом уточняется, что данная мера поддержки распространяется на не вступивших в повторный брак вдов ветеранов боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 сентября призвал обеспечить равными правами всех участников специальной военной операции на Украине независимо от их статуса — кадровых военнослужащих, добровольцев, заключивших контракты, мобилизованных и сотрудников правоохранительных органов.

Российский лидер отметил важность поддержки в полной мере семей военнослужащих — участников спецоперации. Он призвал не жадничать в вопросах поддержки семей участников СВО.

Владимир Путин 3 апреля подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества», работа которого будет направлена на поддержку участников СВО.

Госдума 21 апреля приняла несколько законов, разработанных рабочей группой по СВО, расширяющих права участников спецоперации и членов их семей на получение льгот. Так, документы установили основания получения статуса ветерана боевых действий, права на полное списание кредитов участника спецоперации и упрощения процедуры признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести.

Госдума 20 июня приняла закон о льготах для участников СВО при поступлении в вузы. Право на приём на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджета по отдельной квоте получат в том числе военные, отражавшие нападения ВСУ на территорию России, мобилизованные и ополченцы Донбасса, а также дети участников боевых действий.