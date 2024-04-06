Москва, 6 апреля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Российские военные в районе Харькова уничтожили две пусковые установки ЗРК SAMP-T ВСУ франко-итальянского производства, сообщил 6 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Кроме того, ВС России нанесли удары по живой силе и военной технике украинской армии в 133 районах.

Также в Харьковской области российские военные нанесли удары по украинским подразделениям в районах сёл Синьковка и Берестовое. ВСУ потеряли на купянском направлении до 35 военных, танк, САУ «Гвоздика» калибра 122 мм, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Конашенков также рассказал, что ВС России в ночь на 6 апреля нанесли по украинским оборонным предприятиям групповой удар. Российские военные атаковали аэродромы ВСУ и пункты дислокации наёмников, применив высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 6 апреля российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харькове. Здесь украинская армия хранила ракеты для РСЗО Vampire, используемых для обстрела Белгородской области.