Вашингтон, 6 апреля, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США на следующей неделе намерена рассмотреть законопроект о прекращении военных действий на территории сектора Газа. Об этом вечером 5 апреля сообщил портал Axios.

Omar Ishaq/Global Look Press

В представленном конгрессменом от штата Флорида Марией Салазар документе предлагается осудить попытки «оказать одностороннее давление на Израиль» в отношении сектора Газа.

В законопроекте приводится сообщение Белого дома о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого глава Белого дома отметил, что немедленное прекращение огня в регионе нужно для стабилизации и улучшения гуманитарной ситуации и защиты гражданского населения.

В нём также выражается несогласие с принятой Совбезом ООН в марте резолюцией по прекращению огня в секторе Газа, в ходе голосования по которой США воздержались от этого и не наложили вето.

В офисе лидера большинства в палате представителей — республиканца от штата Луизиана Стива Скализа заявили, что голосование по законопроекту должно состояться 10 апреля или позднее.

По информации издания, законопроект может вновь привести к резким разногласиям между произраильской и пропалестинской фракциями Демпартии в палате представителей.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля Байден поставил Нетаньяху ультиматум о возможности прекращения поддержки Тель-Авива со стороны Вашингтона, если Израиль не изменит курс действий в секторе Газа. Отмечалось, что телефонный разговор президента США с главой правительства Израиля стал самым жёстким по тону и содержанию с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года.

Ранее в этот же день сорок конгрессменов США, в том числе бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, призвали Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена остановить передачу Израилю наступательных вооружений. Они также призвали американского лидера дать гарантии, что любая военная помощь Израилю будет зависеть от соответствия условий её применения нормам законодательства США и международного права.