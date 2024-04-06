Вашингтон, 6 апреля, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Ультиматум премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху поставил президент США Джозеф Байден, пригрозив лишить поддержки, если еврейское государство не изменит курс действий в секторе Газа. Об этом 5 апреля сообщил портал Axios со ссылкой на трёх осведомлённых лиц.

Иван Шилов ИА Регнум Нетаньяху и Байден

«Президент Байден поставил ультиматум премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время звонка в четверг: он сказал, что если Израиль не изменит свой курс в Газе, то «мы больше не сможем помогать вам», — приводит портал цитату одного из анонимных источников.

Разговор Байдена с Нетаньяху охарактеризовали как самый жёсткий по тону и содержанию с 7 октября 2023 года — дня, когда произошла эскалация палестино-израильского конфликта. При этом не уточняется, о какой помощи говорил Байден в контексте потери американской поддержки. Неизвестно, прекратят ли США поставлять вооружение Израилю.

Источник отметил, что глава Белого дома не связывал прекращение огня с освобождением заложников, чем вызвал удивление у Нетаньяху. Высокопоставленный чиновник указал, что позиция США по данному вопросу неизменна, сделка по освобождению заложников автоматически должна включать прекращение огня.

Кроме того, подчёркивается, что президент США заявил премьеру Израиля о необходимости прекращения огня в Газе на фоне удара ЦАХАЛ по работникам организации World Central Kitchen, чтобы обеспечить доставку в анклав гуманитарной помощи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 4 апреля координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил о разочаровании со стороны президента США Байдена политикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по конфликту в Газе.

Как уточнил Кирби, Байден 4 апреля в телефонном разговоре с Нетаньяху заявил о недопустимости ударов по сотрудникам гуманитарных миссий.

По словам Кирби, президент США чётко дал понять, что он может пересмотреть свою политику в отношении сектора Газа, если не произойдёт изменений в защите гражданских лиц, в объёмах поступающей гуманитарной помощи и в вопросе установления режима прекращения огня.