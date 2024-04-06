Москва, 6 апреля, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Экипажи российских штурмовиков Су-25 сорвали ротацию подразделений украинской армии на северодонецком направлении. Об этом 6 апреля сообщили в Министерстве обороны.

РИА Новости

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — проинформировали в военном ведомстве.

Отмечается, что для ударов использовали неуправляемые авиационные ракеты и после этого лётчики произвели противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки, а затем благополучно возвратились на аэродром вылета.

По информации передового авиационного наводчика, все назначенные цели удалось поразить, в ходе удара российские Су-25 уничтожили специальную технику и личный состав ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 апреля наводчик самоходной артиллерийской установки 2С5 «Гиацинт-С» армии России с позывным Юрич рассказал, как его расчёт победил в артиллерийской дуэли американскую гаубицу M777 ВСУ. По его словам, в ходе дежурства в среднем экипаж выезжает на работу два-три раза, на уничтожение одной цели выдаётся десять снарядов, хотя для её поражения хватает трёх-пяти боеприпасов.

Ранее в этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по военным объектам в Харькове, уничтожив в том числе склад боеприпасов. Он уточнил, что городские власти пытаются выдать прилёт по военным объектам за атаку по супермаркетам.