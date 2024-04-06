Донецк, 6 апреля, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Расчёт самоходной артиллерийской установки 2С5 «Гиацинт-С» Вооружённых сил России победил в артиллерийской дуэли американскую гаубицу M777 украинских войск. Об этом «РИА Новости» рассказал наводчик САУ с позывным Юрич.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Был момент с семёрками (М777. — Прим. ред.), они подкатились поближе, мы до них доставали на полном заряде. Они успели парочку (Снарядов выпустить. — Прим. ред.) — и мимо, а мы на пятом их подавили», — указал собеседник агентства.

Российский военнослужащий отметил, что за время дежурства в среднем экипаж артиллерийской установки выезжает на работу два-три раза, на уничтожение одной цели выдаётся десять снарядов, хотя для поражения цели хватает трёх-пяти.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что украинские войска за неделю потеряли на херсонском направлении спецоперации 14 орудий полевой артиллерии, в том числе американские САУ M109 Paladin и две гаубицы M777. Потери ВСУ в живой силе составили более 240 военнослужащих.