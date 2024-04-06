Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Жители Орска после прорыва дамбы сохраняют спокойствие, паники нет, за медпомощью никто не обращался. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Также уточняется, что пункты временного размещения (ПВР) снабжены всем необходимым, в том числе водой, медикаментами и продовольствием. ПВР в Орске рассчитаны на размещение 6,5 тыс. человек, сейчас в них находятся 147 человек, в том числе 52 ребёнка. Остальные жители предпочли поехать к родственникам и знакомым.

«Звонки поступают в дежурную часть. Спасатели продолжают проводить эвакуацию жителей в ПВР и к родственникам — по желанию. В арсенале спасателей есть вся необходимая техника для проведения эвакуации», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Всего в городе работает 531 человек, в том числе региональные и муниципальные службы, группировка РСЧС и МЧС. Привлечены 216 спасателей МЧС России, 125 единиц техники и 75 плавсредств. Все действия осуществляются планомерно, в штатном режиме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 5 апреля в Орске прорвало дамбу. В зоне подтопления оказались свыше 4 тыс. домов и более 10 тыс. человек. Из микрорайона Старый город начали эвакуировать жителей.

По последним данным, которые приводятся региональным правительством, пострадавших в результате прорыва дамбы нет.

В зону подтопления направили более 200 полицейских, которые обеспечивают безопасность и помогают сотрудникам МЧС проводить спасательные работы. Главное управление МВД России по региону опубликовало видеозапись того, как сотрудник полиции в Орске вынес на спине из затопленного дома мужчину с ограниченными возможностями здоровья.