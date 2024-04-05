Киев, 6 апреля, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Запрет на авиационный транзит для России и Белоруссии предложил ввести премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Соответствующее заявление украинский премьер сделал 5 апреля в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА Регнум Денис Шмыгаль

«Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо ЕС закрыто для российского флота, но мы обсудили с партнёрами закрытие транзита для любых перелётов в Россию и из России», — пояснил Шмыгаль.

Премьер Украины добавил, что закрытие воздушного воздушного пространства «доставит дискомфорт» Москве, а также приведёт к усложнению и удорожанию логистики. Шмыгаль подчеркнул, что Киев будет настаивать на таких санкциях и работать по данному вопросу с Еврокомиссией.

Кроме того, Шмыгаль выразил уверенность, что его инициативу поддержат партнёры из Литвы, Латвии и Эстонии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ЕС, США, Канада, Норвегия и ряд других государств закрыли для России своё воздушное пространство в 2022 году в рамках очередных санкционных мер. Россия ответила зеркально.

В августе 2023 года сообщалось, что три самолёта российских авиакомпаний, летя над нейтральными водами, были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии вопреки запрету. Из-за грозы самолётам пришлось войти в закрытое для России воздушное пространство стран НАТО. Эти государства разрешили пролёт из-за опасных погодных условий.

В декабре 2023 года российскому пассажирскому самолёту, который выполнял рейс Москва — Варадеро, пришлось вернуться в российскую столицу из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, так как Норвегия не разрешила посадку в своём аэропорту. По мнению сенатора Ольги Ковитиди, власти Норвегии пренебрегли правом человека на жизнь, когда запретили экстренную посадку российского самолёта с тяжелобольным пассажиром.

В конце марта текущего года турецкой авиакомпании Southwind Airlines закрыли доступ к полётам во всём европейском воздушном пространстве из-за якобы связей с Россией.