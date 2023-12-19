Москва, 19 декабря, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Власти Норвегии пренебрегли правом человека на жизнь, когда запретили экстренную посадку российского самолёта с умирающим пассажиром. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 декабря заявила член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Известия/Александр Полегенько

Ранее сообщалось, что российский самолёт, у одного из пассажиров которого открылось внутреннее кровотечение, был вынужден развернуться и отправиться обратно в Москву.

«Внутреннее кровотечение смертельное опасно, и счёт идёт на минуты. Именно поэтому запрет норвежских властей на экстренную посадку российского самолёта с больным пассажиром на борту должен квалифицироваться по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Мы можем сказать, что норвежская сторона безосновательно поставила под угрозу жизнь и здоровье пассажира — гражданина Российской Федерации. Указанные действия содержат состав уголовно наказуемого преступления», — возмутилась сенатор.

Она подчеркнула, что Норвегия нарушила нормы международного права, международные конвенции, которые определяют необходимость предоставления возможности совершения экстренной посадки в том случае, если есть угроза жизни и здоровью человека.

«Но дело не только в правовой оценке. Мораль и право неразрывно связаны. Сегодня нарушены элементарные права человека. Европейское якобы демократическое общество показало свой звериный оскал. Говорить о защите прав человек в Европе уже не приходится», — сказала член Совета Федерации.

По её словам, действия норвежских властей выглядят уже даже не как русофобия, а как расизм.

«Иначе почему они считают, что могут оставлять в смертельной опасности других людей и пренебрегать их правом на жизнь?» — сказала Ковитиди.

Ранее ИА Регнум сообщало, что после вылета самолёта компании Nordwind Airlines из Москвы одному мужчине через несколько часов стало плохо из-за открывшейся язвы и начавшегося внутреннего кровотечения. Пилоты самолёта пытались запросить разрешение приземлиться в ближайшем аэропорту Норвегии, но получили отказ. После этого пилоты объявили о том, что самолёт возвращается в столичный аэропорт Шереметьево после шестичасового полёта. По прилёте пассажира госпитализировали.

В свою очередь, норвежские власти заявили, что разрешили российскому лайнеру воспользоваться воздушным пространством их страны для скорейшего пролёта обратно.

Самолёт выполнял рейс Москва — Варадеро.

В 2022 году в рамках очередных санкционных мер ЕС, США, Канада, Норвегия и ряд других стран запретили России использовать своё воздушное пространство. РФ ответила зеркально.

Однако из ограничений делаются исключения в некоторых случаях. Так, в Росавиации 17 августа подтвердили пролёт трёх российских самолётов в воздушном пространстве Финляндии и Эстонии. Самолёты летели в Калининград и обратно. Из-за грозы им пришлось войти в закрытое для РФ воздушное пространство стран НАТО. Эти государства сделали исключение из-за опасных погодных условий.