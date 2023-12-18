Москва, 18 декабря, 2023, 21:29 — ИА Регнум. Пассажирскому самолёту авиакомпании Nordwind Airlines, который выполнял рейс Москва — Варадеро, пришлось вернуться в российскую столицу из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Александр Демьянчук/ТАСС

Норвегия разрешила самолёту пролететь над своей территорией.

Как стало известно ИА Регнум, у мужчины во время полёта случились осложнения заболевания, открылось внутреннее кровотечение. Самолёту пришлось вернуться в Москву после шести часов полёта. В московском аэропорту мужчину забрала карета скорой помощи и увезла в тяжёлом состоянии.

Семейная пара, летевшая на этом рейсе, уточнила корреспонденту агентства, что на борту объявили об отказе скандинавской страны принять самолёт с тяжелобольным пассажиром, однако пролететь над своей территорией Норвегия разрешила. Таким образом возвращение в Москву заняло на два часа меньше.

Руководитель по связям с общественностью норвежской госкомпании Avinor Катрине Фрамхолт, заведующей 43 аэропортами, подтвердила информацию. По её словам, которые приводит телеканал NRK, экстренный медицинский случай на борту позволяет получить разрешение использовать норвежское воздушное пространство.

Как сообщало ИА Регнум, ЕС, США, Канада, Норвегия и некоторые другие государства закрыли для России своё воздушное пространство в 2022 году в рамках очередных санкционных мер. Россия ответила зеркально.

В августе 2023 года сообщалось, что три самолёта российских авиакомпаний, летя над нейтральными водами, были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии вопреки запрету. Из-за грозы самолётам пришлось войти в закрытое для России воздушное пространство стран НАТО. Эти государства разрешили пролет из-за опасных погодных условий.