Анкара, 30 марта, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Турецкой авиакомпании Southwind Airlines закрыли доступ к полётам во всём европейском воздушном пространстве из-за якобы связей с Россией, сообщило 29 марта издание Turizm Güncel.

Lars_Nissen_Photoart Посадка самолета

«Брюссель объявил странам — членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade), запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии с санкционным регламентом», — написали авторы.

В статье говорится, что авиаперевозчик планировал рейсы в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт, а также греческий Ираклион. Из-за решения ЕС Southwind Airlines не сможет также совершать полёты в швейцарский Цюрих.

Ранее Финляндия отказала Southwind Airlines выдать разрешение на полёты между странами из-за того, что контроль над авиакомпанией якобы осуществляют не граждане Турции, а российские структуры.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года Евросоюз призывал Грузию не пускать российские самолёты на свою территорию. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что санкции не позволят обслуживать американские и европейские самолёты в России.

В свою очередь спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что Грузия не собирается вводить санкции против России, учитывая свои национальные интересы и риск обострения отношений.

В декабре 2023 года власти Норвегии не разрешили совершить экстренную посадку российскому самолёту, несмотря на инцидент на борту — пассажиру авиарейса компании Nordwind Airlines стало плохо во время полёта. По громкой связи людям объявили, что самолёт разворачивается и полетит обратно в Москву. Борт благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево, пассажира экстренно увезли на машине скорой помощи в медучреждение.