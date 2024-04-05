Москва, 5 апреля, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Заместителя гендиректора по IT-направлению компании «Сирена-Трэвел» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игоря Ройтмана задержали по уголовному делу об украинских DDoS-атаках на критическую российскую информационную инфраструктуру. Об этом стало известно 5 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ройтман задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА Регнум, атаки на инфраструктуру системы бронирования авиабилетов Leonardo совершили в сентябре 2023 года. Тогда из-за них произошли сбои в регистрации в аэропортах маршрутной сети «Аэрофлота» и авиакомпании «Победа». Позднее стало известно, что это была DDoS-атака.

3 апреля правоохранители провели обыски у разработчика Leonardo, компании «Сирена-Трэвэл», и выемку документов в офисе. Оперативные мероприятия также были связаны с делом об атаках украинских хакеров.