Москва, 3 апреля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. В боях на херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции украинские войска потеряли за сутки до 35 военных и британскую самоходную артиллерийскую установку Braveheart. Об этом на брифинге 3 апреля сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

кадр из видео

Бойцы российской группировки «Днепр» ударили по двум бригадам ВСУ в районах Новоданиловки и Нестерянки в Запорожской области, а также Республиканца в Херсонской области.

«Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30», — сообщили в Минобороны.

Помимо этого, ВСУ потеряли на авдеевском направлении в зоне СВО до 305 военных, на купянском — до 30. На донецком и южнодонецком направлениях российские подразделения улучшили положения и заняли более выгодные рубежи.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля на авдеевском направлении ВСУ лишились 295 бойцов и одного американского танка Abrams, пяти бронемашин и пяти автомобилей. В течение суток российские подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли удары по бригадам ВСУ в районах Первомайского, Бердычей, Тоненького и Водяного в ДНР.