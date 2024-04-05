Херсон, 5 апреля, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России уничтожили на херсонском направлении 31 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил начальник пресс-службы группировки Роман Кодрян.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«На херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» занимали оборону на левом берегу Днепра. Осуществляли уничтожение плавсредств противника на реке Днепр, а также борьбу с БПЛА противника», — приводит его слова агентство ТАСС.

Кодрян отметил, что за прошедшие сутки в результате боевых действий ВСУ потеряли до 35 человек личного состава, 31 беспилотный летательный аппарат и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что российские военные нанесли удары по районам сосредоточения подразделений двух бригад ВСУ под Новоданиловкой и Нестерянкой в Запорожской области и под Республиканцем в Херсонской области. Потери украинских войск составили до 35 военных, также украинские войска потеряли британскую самоходную артиллерийскую установку Braveheart и орудия Д-20 и Д-30.