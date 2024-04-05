ДНР, 5 апреля, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России зачистили лесополосу на окраинах Часова Яра в Донецкой Народной Республике и вышли к жилой застройке. Об этом утром 5 апреля заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«На окраинах Часова Яра наши штурмовики зачистили лесополосу, вышли к жилой застройке. В лесах было много укрепрайонов, весьма существенных, в том числе те, что были хорошо заглублены и оборудованы», — приводит слова Кимаковского ТАСС.

По его словам, в ходе наступления на Часов Яр российские военные выбили ВСУ из нескольких крупных и «особым образом» оборудованных опорных пунктов, уничтожив несколько сотен украинских военнослужащих, в том числе из состава элитных подразделений.

Ранее Игорь Кимаковский заявлял, что Вооружённые силы России фактически взяли под контроль все ведущие в Часов Яр дороги, в результате чего город постепенно теряет статус важного логического центра для ВСУ, каковым он был с 2014 года.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооружённые силы России продолжили продвижение в направлении Часова Яра на артёмовском направлении. Город от позиций ВС РФ отделяли 650 метров.

В тот же день генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос назвал ситуацию, сложившуюся в районе Часова Яра, самой опасной на фронте для украинской армии. При этом он также указал, что ВСУ несут большие потери и на других направлениях.