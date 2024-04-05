Угледар, ДНР, 5 апреля, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Нанесённый российскими военными удар по украинской армии авиационной бомбой ОДАБ-500 уничтожил на южнодонецком направлении резервы, которые главнокомандующий ВСУ Александр Сырский перебросил несколько дней назад «для сдерживания продвижения российской армии», сообщило издание «Военное обозрение».

Vitaly V. Kuzmin

Издание опубликовало видео нанесения удара по укрепрайону ВСУ на шахте Южнодонбасская-3 с применением ОДАБ-500, отметив, что располагает информацией о применении там более мощной бомбы ОДАБ-1500.

Мощный взрыв нарушил коммуникации ВСУ на территории шахтного комплекса. Часть переброшенных Сырским резервов навсегда осталась под землёй, отметило издание.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля Минобороны проинформировало о нанесении удара ОДАБ-500 по ВСУ на южнодонецком направлении. Бомбы на опорный пункт украинской армии сбросили экипажи бомбардировщиков Су-34. Ведомство опубликовало видео сброса бомб.

Авиабомбы ОДАБ-500 оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), благодаря чему они не падают, а планируют к нужной цели и удар получается точным.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 4 апреля сообщил, что российские военные на южнодонецком направлении нанесли удары украинской армии в районах Водяного, Сторожевого и Угледара. ВСУ потеряли до 105 военных, американскую гаубицу М777, машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».