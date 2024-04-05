Москва, 5 апреля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил высокую нравственность участников движения «Волонтёры-медики». Его приветственное обращение к участникам восьмого Всероссийского форума волонтёров-медиков зачитала замминистра здравоохранения Татьяна Семёнова.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Занимаетесь значимой просветительской работой, продвигаете в обществе ценности здорового образа жизни и безвозмездного донорства, достойно продолжаете традиции милосердия и подвижничества, которыми всегда славилась наша страна. Это благородное призвание требует от человека душевной щедрости, чуткости, самоотдачи. Ваши высокие нравственные качества, стремление незамедлительно прийти на помощь, в полной мере проявились и в трудные, трагические часы и дни после жесткого теракта в Подмосковье», — отметил глава государства в своём обращении.

Путин выразил убеждённость, что движение и впредь будет развиваться и расширять горизонты работы.

Как сообщало ИА Регнум, на съезде «Единой России» 17 декабря Путин назвал волонтёров, участников спецоперации, педагогов и медиков опорой страны. Глава государства отметил, что фронту и мирным жителям помогают тысячи волонтёров, на освобождённых исторических землях Донбасса и Новороссии также много смелых людей.

14 декабря Путин согласился с необходимостью уравнять в правах всех волонтёров, включая представителей новых регионов, участвующих в СВО по волонтёрской линии. Глава государства подчеркнул, что добьётся соответствующего законодательного оформления этого вопроса.

Согласно перечню поручений президента по итогам встречи с участниками форума «Всё для Победы!», Путин рекомендовал учредить памятный нагрудный знак для поощрения волонтёров, помогающих участникам СВО и их семьям. Ответственным за выполнение назначили руководителя исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова.