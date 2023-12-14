Москва, 14 декабря, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласился с необходимостью уравнять в правах всех волонтёров страны, в том числе представителей новых её регионов, принимающих участие в специальной военной операции по своей волонтёрской линии. Об этом он сказал 14 декабря.

Александр Река/ТАСС

«Все должны быть поставлены в равные права, какая разница, где человек живёт. Особенно это касается волонтёров, которые помогают нашим ребятам и гражданским лицам, рискуют своим здоровьем и жизнью», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что добьётся соответствующего законодательного оформления вопроса.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал идею создания в Донецке аллеи в честь волонтёров, в том числе погибших. Как он отметил, те, кто по зову сердца помогал и поддерживал, по сути отстаивали интересы Родины, и их память важно чтить вне зависимости от того, как закончилась их волонтёрская деятельность, были ли они награждены или нет. Медведев пожелал, чтобы аллея осталась навсегда.

Позднее, в конце ноября, в Москве состоялся слёт волонтёров из новых регионов России. На мероприятии в Музее Победы приняли участие 100 представителей добровольческого движения Донбасса и Новороссии.