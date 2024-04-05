Москва, 5 апреля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Введение Японией очередных антироссийских санкций — продолжение недружественной политики, которую ведёт страна вместе с Западом, сообщил 5 апреля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

К новым санкциям отношение у руководство России такое же, как и к предыдущим.

«Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций, ограничений в отношении нашей страны и заняла недружественную позицию по отношению к нам», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля минэкономики Японии заявило, что с 17 апреля вводит запрет на ввоз в Россию ещё 164 категорий товаров, в том числе буровых платформ, плавучих доков, пожарных катеров, прогулочных судов, яхт. Под запрет также попали трубы для газо− и нефтепроводов, литий-ионные аккумуляторы, моторные масла, нитроцеллюлоза.

Токио 1 марта расширил санкционный список, добавив в него 12 физических лиц и 36 организаций, в том числе ОАК, «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод». В МИД России по этому поводу заявили, что действия властей Японии нелогичны и лишены практической целесообразности и что Москва предпримет ответные действия.