Токио, 5 апреля, 2024, 06:33 — ИА Регнум. Япония запретит экспорт в Россию ещё 164 категорий товаров, сообщили 5 апреля в японском министерстве экономики.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

Решение вступит в силу 17 апреля. Оно коснётся яхт, прогулочных судов, пожарных катеров, буровых платформ и плавучих доков.

Кроме того, под запрет на ввоз в Россию попадут масла для автомобильных двигателей, литий-ионные аккумуляторы, нитроцеллюлоза, трубы для газо — и нефтепроводов.

Как сообщало ИА Регнум в апреле 2023 года Япония запретила экспортировать в Россию некоторые категории товаров. В список вошли строительная техника, самолёты, спутники, беспилотники, авиационные и корабельные двигатели, фототехника, паровые котлы и детали к ним, оборудование для ковки, генераторы, транспортные аппараты, измерительные приборы, оптоволокно и оптоволоконные кабели,

Помимо этого, Токио запретило поставлять в Россию сталь и изделий из неё, алюминий и изделий из него, а также пазлы, головоломки, сборные макеты для моделизма и игрушки, которые имеют колёса.