Москва, 5 апреля, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил более 4500 дел о преступлениях, совершённых киевским режимом, сообщил на брифинге 5 апреля посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям Киева Родион Мирошник.

Таисия Воронцова/РИА Новости Жилой дом в Киевском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ

«На сегодняшний день Следственным комитетом России уже возбуждено более 4,5 тыс. уголовных дел по совершенным украинскими боевиками и их политическим руководством преступлениям», — заявил он.

Посол представил данные, согласно которым с 1 января по 31 марта 2024 года от удара украинских военных пострадали 922 мирных жителя российских регионов, из их числа ранения получили 720 человек, убит 201. За это же время от действий украинских карателей пострадали 59 детей, 11 погибли. Самому маленькому погибшему ребёнку было четыре месяца.

Мирошник также указал на чёткую и прямую зависимость между поражениями украинских сил на поле боя и ростом использования ими запрещённых форм и методов ведения боевых действий.

Как сообщало 5 апреля ИА Регнум, за первый квартал 2024 года киевский режим выпустил порядка 22 тысяч боеприпасов по гражданским объектам на территории России. Только за прошедшую ночь российские военные нейтрализовали 53 дрона ВСУ в небе над пятью российскими регионами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 1 апреля заявила, что киевский режим выбрал путь терроризма и экстремизма, хотя у него было время осознать, насколько чудовищны будут эти шаги. По её словам, Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции, готовятся соответствующие документы.