Москва, 1 апреля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Киевский режим выбрал путь терроризма и экстремизма, хотя у него было время осознать, насколько чудовищны будут его шаги, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 1 апреля в эфире Первого канала.

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

«Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции. Сейчас готовятся соответствующие документы, и наша страна проходит соответствующие обязательные процедуры», — сказала она.

Захарова добавила, что Москва также направит Киеву норму в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Но перед этим нужно, чтобы правоохранители завершили расследование, отметила она.

Как сообщало ИА Регнум, МИД России 1 апреля заявил, что следствие по делу о теракте в «Крокусе» выявило неопровержимые доказательства украинского следа при расследовании ряда атак на российской территории. Москва потребовала от Киева выдать тех, кто причастен к преступлениям.

Глава ФСБ Александр Бортников 26 марта сообщил, что арестованные по делу о теракте в «Крокусе» рассказали об украинском следе в этом преступлении. Он подчеркнул, что исламисты самостоятельно не могли всё подготовить, им помогали.

СК России 28 марта сообщил о получении доказательств связи террористов, расстрелявших людей в «Крокусе», с украинскими националистами. Ведомство подчеркнуло, что следствие получило подтверждённые данные о том, что исполнители теракта получили значительные суммы с Украины.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» 22 марта. По последним данным, в ходе теракта погибли 144 человека, 551 пострадал. Силовики задержали по делу 12 человек, в том числе четверых исполнителей. Всем предъявили обвинения. Девятерых фигурантов дела арестовали.