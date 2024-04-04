Москва, 4 апреля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки улучшили положение на четырёх направлениях в зоне проведения спецоперации ― купянском, авдеевском, донецком и южнодонецком. Об этом 4 апреля на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

В общей сложности на этих направлениях потери Вооружённых сил Украины составили до 875 бойцов.

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск нанесли удары по позициям и технике украинской армии в районах Розовки, Райгородки, Жовтневого в ЛНР и Терн в ДНР. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих и четыре автомобиля.

Ещё 340 военных, танк и восемь автомобилей украинская армия потеряла на донецком направлении. Также Вооружённые силы России уничтожили две гаубицы «Мста-Б», гаубицу Д-20 и три Д-30, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также три склада боеприпасов ВСУ.

На этом направлении под огонь российских сил в районах Клещеевки, Курдюмовки и Красногоровки попали личный состав и техника 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны.

На авдеевском направлении потери ВСУ составили до 305 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Paladin американского производства. Российские военные в районе Первомайского отразили контратаку штурмовой группы 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах Водяного, Сторожевого и Угледара.

«Потери противника за сутки составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, а также 122-мм боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», ― доложил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум на артёмовском направлении в зоне проведения СВО расчёт 122-миллиметровой гаубицы Д-30 группировки войск «Юг» Вооружённых сил России уничтожил замаскированные позиции, живую силу и технику ВСУ.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России 4 апреля на южнодонецком направлении нанесли удар по позициям украинских войск авиабомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в блиндажах или окопах. Под удар попали опорный пункт и личный состав противника.

В Минобороны 4 апреля сообщили, что российские военные на северском направлении в ДНР уничтожили группу пехоты ВСУ. Бронегруппа тульских десантников на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ уничтожила украинских военных в опорном пункте.