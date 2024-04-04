Появились кадры удара Су-34 по позициям ВСУ на южнодонецком направлении
Москва, 4 апреля, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Видеозапись нанесения удара экипажами фронтовых бомбардировщиков Су-34 ВКС России по позициям украинской армии авиабомбами ОДАБ-500 на южнодонецком направлении опубликовало 4 апреля Министерство обороны.
На выложенных кадрах запечатлено, как российские самолёты взлетают с аэродрома базирования, следуют в заданный район и производят сброс бомб, поражающих позиции ВСУ.
Отмечается, что при нанесения ударов по опорным пунктам и личному составу украинских войск использовали фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны рассказали, что Су-34 нанесли удары по ВСУ на южнодонецком направлении авиабомбами ОДАБ-500, от которых невозможно укрыться в блиндажах или окопах. Отмечалось, что эти боеприпасы оснащены универсальными модулями планирования и коррекции, что, в свою очередь, делает их высокоточными.
В военном ведомстве 2 апреля рассказали, что расчёт РСЗО «Град» уничтожил ангар ВСУ с американскими гаубицами M777 на южнодонецком направлении. В Минобороны уточнили, что российских военных представили к государственным наградам за успешное выполнение боевого задания.