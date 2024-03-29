Луганск, 29 марта, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности задержала в ЛНР гражданина Украины, причастного к ударам по Луганску ракетами Storm Shadow в мае 2023 года. Об этом 29 марта сообщило региональное управление ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства.

Установлено, что житель ЛНР собирал и передавал сотрудникам СБУ сведения о местах дислокации подразделений Вооружённых сил РФ, задействованных в специальной военной операции, а также о различных объектах на территории республики.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта 2024 года сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР, передававшего украинским спецслужбам информацию о Вооружённых силах РФ. Задержанный — украинский гражданин. Он собирал сведения о местах дислокации российских военных и техники, задействованных в проведении спецоперации. Информацию он передавал украинской стороне.

15 мая 2023 года ВСУ нанесли удар по Луганску двумя ракетами Storm Shadow, поставленными Киеву Британией. Эту информацию подтвердило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.