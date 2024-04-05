Глушковский район, Курская область, 5 апреля, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Два беспилотника-камикадзе в ночь на 5 апреля атаковали село Коровяковка в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

«Сегодня ночью в селе Коровяковка Глушковского района в результате атаки двух дронов-камикадзе никто не пострадал», — написал он.

По словам главы области, из-за атаки БПЛА в селе получили повреждения четыре личных автомобиля и четыре домовладения.

Старовойт также пообещал оказать необходимую помощь собственникам повреждённого в результате атаки имущества.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 апреля на территории Курской и Белгородской областей объявили опасность атаки беспилотников. Старовойт в связи с этим уточнил, что силы противовоздушной обороны в регионе привели в готовность.

Позднее в этот же день в Министерстве обороны заявили об одном сбитом и семи перехваченных над территорией Курской области дронах. В ведомстве уточнили, что беспилотники нейтрализовали дежурные средства ПВО.