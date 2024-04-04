Курск, 5 апреля, 2024, 00:11 — ИА Регнум. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Курской и Белгородской областях, сообщили власти этих регионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

О введении такого режима в Курской области проинформировал губернатор Роман Старовойт.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал он в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что силы противовоздушной обороны в области приведены в готовность в случае атаки.

В свою очередь, мэрия Белгорода объявила об опасности атаки БПЛА в Белгородской области.

«РСЧС: Внимание! Белгородская область. Объявлена опасность атаки БПЛА», — предупредили в городской администрации.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 апреля над Курском уничтожили дрон ВСУ, после чего на центральном городском рынке вспыхнул пожар. Позднее над городом сбили ещё три БПЛА. Фрагменты беспилотника попали в жилой дом в одном из СНТ.

Также в двух частных домах в Курске произошло возгорание. Пожар также начался в здании Областного центра развития творчества детей, но распространение огня смогли локализовать.

Помимо этого Минобороны России обнародовало информацию о том, что примерно в 21:30 по московскому времени над территорией Курской области уничтожили ещё один беспилотник ВСУ.