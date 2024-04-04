Белгород, 4 апреля, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом вечером 4 апреля сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, об аналогичном инциденте Минобороны заявляло 31 марта. Тогда дрон самолётного типа уничтожили около 17:00 мск. В тот же день сообщалось об уничтожении трёх беспилотников ВСУ над Ярославлем силами ПВО около 06:00 мск. Днём ранее над территорией Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника, ещё один атаковал автомобиль, пострадавших в результате происшествия не было.