Москва, 5 апреля, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Основную роль по защите прав трудящихся в России сегодня выполняют правительство страны, которое возглавляет Михаил Мишустин, и лично президент Владимир Путин. Профсоюзные организации тоже обладают достаточными возможностями для решения определённого круга проблем, возникающих перед трудящимися. Однако в разных отраслях ситуация различается: в России нет «среднестатистического» профсоюза.

Александр Погожев ИА Регнум

Так эксперты прокомментировали корреспонденту ИА Регнум заявление главы государства о том, что вскоре будет подписано генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов и правительством России, одна из ключевых задач которого — повышение социальной защищённости трудящихся.

Профсоюзы как институт в современном мире сохраняют влияние и востребованность, указал генеральный директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт. Самое известное объединение — Международная конфедерация профсоюзов (МКП).

В России формальную роль по защите прав трудящихся действительно выполняет Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). От прежнего, советского объединения этой организации достался колоссальный объём собственности, в первую очередь — недвижимого имущества.

«И если профессиональная организация на предприятии работает хорошо, это означает, что она грамотно организует отдых сотрудников, досуговые мероприятия. Именно к этому обычно сводится роль профсоюза в современной России», — пояснил эксперт.

Впрочем, и здесь не всё бывает гладко, отметила юрист, эксперт по трудовому праву Ольга Петрова. По её словам, в России есть немало профсоюзных организаций, которые действительно эффективно отстаивают права состоящих в них трудящихся. Но не существует среднестатистического профсоюза.

«Просто в некоторых отраслях давно добились необходимых взаимодействий, а в некоторых и конь не валялся. От человеческого фактора всё зависит. Есть и действительно серьёзные инициативные люди. А иные представители профсоюзов порой даже не знают, как чего-то добиться от руководителя своей организации, не умеют документы оформлять. Но, например, коллективный договор — это документ серьёзный», — рассказала юрист.

Сейчас, если судить объективно, основной груз по защите прав трудящихся в России несут федеральные власти, констатировал эксперт. А именно — правительство в лице Министерства труда и социальной защиты (Минтруд), работающее под руководством премьер-министра и пристальным вниманием главы государства.

«Свежий пример — это закон о работе через онлайн-платформы, который должен быть внесён в Госдуму в весеннюю сессию. Это, пожалуй, один из самых прогрессивных законов о платформенной занятости, по крайней мере, в масштабах европейского континента», — отметил Шпунт.

В непростой исторической ситуации, в которой сегодня находится Россия, крайне важно укрепление партнёрства между государством, бизнесом и профсоюзами, отметил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. Такая амбициозная задача может быть решена только под руководством президента. Надо признать, он уже выстроил эффективный диалог между государством, работодателями и профсоюзами, позволяющий объединить усилия на общее благо. Но достижение общих целей требует активного участия и самих профсоюзов.

«Надо связать экономические задачи с возможностями и создать, как правильно сказал Владимир Путин, справедливую картину по отношению к людям. Заметим: практически в каждом выступлении президента присутствует слово «справедливость». В самом широком смысле — и политическая, и экономическая. Президент не устаёт транслировать, что как раз в экономике должен реализовываться справедливый подход. С учётом, конечно же, существующих тенденций, но и обращённый в будущее. Мы должны понимать, что будем делать через год, через пять-шесть лет. И как раз сейчас перед профсоюзом стоит очень важная задача — переосмысление роли самих профсоюзов и наполнение их деятельности новым содержанием — формированием нового справедливого общества», — прокомментировал эксперт.

Повышение реальных доходов граждан и уровня их благосостояния, что глава государства разумно относит к перечню важнейших задач, напрямую связано с соблюдением прав трудящихся, заметил собеседник ИА Регнум. Поэтому диалог с профсоюзами, учёт мнения и интересов трудящихся всегда были и будут в числе приоритетных направлений политики президента. И в рамках этого диалога возможно переформатирование роли самих профсоюзов.

«Мы уходим от той парадигмы, которую нам навязывала либеральная идеология, что «рыночек всё порешает». Не порешает. Собственно, почему президент и организовал этот диалог. Важно рассматривать предназначение профсоюзов именно в свете тех задач, которые сейчас стоят. Это новые подходы к формированию наших кадров, их профессиональная подготовка. Контроль за тем, как происходит оплата труда, какие сейчас создаются условия труда. Глава государства предлагает разного рода улучшения условий труда, социальной поддержки, но профсоюзы должны быть теми участниками этого диалога, которые, скажем так, забегают вперёд и смотрят в будущее», — сказал Гагарин.

Трёхстороннее генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, правительством России и работодателями будет подписано в ближайшее время. Об этом 4 апреля на XII съезде Федерации независимых профсоюзов сообщил президент России Владимир Путин.

Он уточнил, что в числе приоритетов соглашения — прогнозирование кадровых потребностей страны, развитие механизмов целевого обучения, популяризация рабочих профессий и повышение социальной защищённости трудящихся.

Глава государства также отметил, что ФНПР многое делает для гармонизации отношений в сфере занятости.

Соглашение между профсоюзами, работодателями и исполнительной властью на 2021–2023 годы, как сообщало ИА Регнум, было подписано 31 марта 2021 года.

Документ устанавливал принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне. Как заявил тогда Путин, соглашение напрямую затрагивает интересы более 70 млн граждан страны, работающих в разных секторах экономики и социальной сферы.