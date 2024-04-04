Москва, 4 апреля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов и правительством подпишут уже в ближайшее время. Об этом 4 апреля на XII съезде Федерации независимых профсоюзов сообщил президент России Владимир Путин.

ИА Регнум

«На ближайшее время намечено подписание очередного трёхстороннего генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами», ― сказал Путин.

Он добавил, что в числе его приоритетов ― прогнозирование кадровых потребностей страны, развитие механизмов целевого обучения, популяризация рабочих профессий и повышение социальной защищенности трудящихся.

Глава государства отметил, что Федерация независимых профсоюзов России многое делает для гармонизации отношений в сфере занятости.

«Именно принципиальность сторон, открытость их позиции, понимание, что за каждым действием стоят интересы страны, миллионов наших граждан, является гарантией того, что решения принимаются взвешенно», ― подчеркнул российский лидер.

Он выразил уверенность, что профсоюзы примут активное участие в реализации национального проекта «Кадры», запуск которого Путин анонсировал во время оглашения послания Федеральному Собранию.

Как сообщало ИА Регнум, соглашение между профсоюзами, работодателями и исполнительной властью на 2021−2023 годы подписали 31 марта 2021 года. Подписи под документом поставили министр труда и социальной защиты Антон Котяков, председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Соглашение устанавливает принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне. Как заявил тогда Путин, документ напрямую затрагивал интересы более 70 млн граждан страны, работающих в разных секторах экономики и социальной сферы.