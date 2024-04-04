Москва, 4 апреля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Система ПВО Вооружённых сил Украины в Харькове сбила российский разведывательный дрон, из-за чего обломки беспилотника и ракеты упали на 14-этажный жилой дом, повредив его, сообщил 4 апреля «РИА Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он сообщил, ссылаясь на данные коллег, что российский БПЛА сбили над Холодногорским районом города.

«Упало на мирное население по улице Богомольца, 1а в Харькове», — уточнил Лебедев.

Координатор подполья отметил, что напротив пострадавшего дома находится школа, в которой разместились бойцы ВСУ. Российский дрон следил за украинскими военными.

Мэр Харькова Игорь Терехов 4 апреля сообщил о взрывах в городе. Он не уточнил подробностей.

Как передавало ИА Регнум, Лебедев также сообщал об активизации ВСУ в Харькове. 3 апреля он рассказал, что в город стянули дополнительные группы наёмников из Франции, Грузии и ряда других европейский стран, а также боевиков украинского «Русского добровольческого корпуса» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представить подполья также 1 апреля сообщил, что в Харьков прибыло большое количество боевиков-неонацистов их формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их расквартировали в домах и квартирах гражданского населения.