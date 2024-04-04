Украинская система ПВО повредила жилой дом в Харькове, сообщило подполье
Координатор подполья Лебедев: система ПВО ВСУ повредила жилой дом в Харькове
Москва, 4 апреля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Система ПВО Вооружённых сил Украины в Харькове сбила российский разведывательный дрон, из-за чего обломки беспилотника и ракеты упали на 14-этажный жилой дом, повредив его, сообщил 4 апреля «РИА Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он сообщил, ссылаясь на данные коллег, что российский БПЛА сбили над Холодногорским районом города.
«Упало на мирное население по улице Богомольца, 1а в Харькове», — уточнил Лебедев.
Координатор подполья отметил, что напротив пострадавшего дома находится школа, в которой разместились бойцы ВСУ. Российский дрон следил за украинскими военными.
Мэр Харькова Игорь Терехов 4 апреля сообщил о взрывах в городе. Он не уточнил подробностей.
Как передавало ИА Регнум, Лебедев также сообщал об активизации ВСУ в Харькове. 3 апреля он рассказал, что в город стянули дополнительные группы наёмников из Франции, Грузии и ряда других европейский стран, а также боевиков украинского «Русского добровольческого корпуса» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Представить подполья также 1 апреля сообщил, что в Харьков прибыло большое количество боевиков-неонацистов их формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их расквартировали в домах и квартирах гражданского населения.