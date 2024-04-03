Москва, 3 апреля, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины стянули в Харьков дополнительные группы наёмников из Франции, Грузии, а также боевиков украинского «Русского добровольческого корпуса» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 3 апреля ТАСС координатор подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Новые группы наемников прибыли в Харьков, в их числе боевики из чеченского батальона, из Грузии и Франции, а также РДК», — рассказал он.

Лебедев добавил, что в городе также есть граждане стран Прибалтики, Чехии, Польши и Румынии. Наёмники привезли технику и боеприпасы. Подпольщики призвали внимательно отнестись к скоплению сил в Харькове, так как наёмников могут бросить на прорыв в Белгородскую область. Кроме того, скопление наёмников заметили в Сумах.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреле Лебедев сообщил о прибытии в Харьков большого числа членов националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Он рассказал, что боевики ходят по городу группами по два-три человека, их расквартировывают в домах и квартирах мирных жителей.

2 апреля эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселёв сообщил о массовом отъезде жителей Харькова из города из-за дефицита продовольствия. Он не исключил, что это спровоцировали местные власти, чтобы вынудить население уехать.

При этом МВД Украины 2 апреля заявило, что нет причин, чтобы начинать эвакуацию населения из Харькова. Ведомство призвало не верить сообщениям, что российская армия может окружить город.

Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон 31 марта спрогнозировал, что российская армия продолжит наступать. По его мнению, ситуация особенно критичная для ВСУ в районе Харькова и Авдеевки.