Харьков, Украина, 4 апреля, 2024, 13:12 — ИА Регнум. В Харькове прогремели несколько взрывов. Об этом 4 апреля сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Харькове взрывы!!!» — написал он, призвав жителей города соблюдать осторожность.

Терехов не уточнил каких-либо подробностей произошедшего. Министерство обороны России пока не сообщало об ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее 4 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что армия России нанесла ракетный удар по Мерефянскому механическому заводу на территории Харьковской области. По его словам, из-за детонации под удар попал железнодорожный состав с бойцами и боеприпасами украинской армии.

Ране в этот же день Лебедев рассказал об ударе российских военных по зданию РОВД в Харькове. Он уточнил, что, по информации подполья, в результате этого погибли 15 украинских силовиков и ещё свыше 20 получили ранения. Официальных сообщений Министерства обороны России об ударах по Харькову и Харьковской области не поступало.

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов 4 апреля сообщил о серии мощных взрывов во временно подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Он пообещал позднее сообщить подробности произошедшего.